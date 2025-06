Primo rinforzo per il Cisterna Volley arriva Daniel Muniz

Il Cisterna Volley dà il benvenuto a Daniel Muniz, il nuovo schiacciatore brasiliano che promette di portare energia e talento nella prossima stagione. Con i suoi 194 cm, Muniz si unisce a una squadra che punta a brillare nel panorama della pallavolo italiana. Questo trasferimento si inserisce in un trend crescente di talenti sudamericani che stanno rivoluzionando il nostro campionato. Rimanete sintonizzati: la stagione 2025/2026 potrebbe riservare sorprese!

Primo rinforzo per il Cisterna Volley versione 20252026. Si tratta di Daniel Muniz, schiacciatore brasiliano, classe 1997, 194 centimetri di altezza, che arriva a Cisterna dopo due stagioni di alto livello disputate in patria con la maglia del Suzano Volley, protagonista nell'ultimo anno in cui.

