Primo caso in Italia della variante Covid ‘Nimbus’ | identificato a Genova

Un nuovo capitolo nella lotta contro il Covid si apre in Italia: la variante "Nimbus", identificata a Genova, ci ricorda quanto sia fondamentale rimanere vigili. Con l'emergere di questa nuova mutazione, diventa cruciale rafforzare le misure preventive e la ricerca scientifica. Il primo caso italiano dimostra che il virus continua a evolversi. La nostra responsabile reazione potrebbe fare la differenza nel contenere nuove ondate. È tempo di agire insieme!

La nuova variante NB.1.8.1 scoperta all’Ospedale San Martino. Il primo caso italiano della nuova variante Covid NB.1.8.1, ribattezzata “ Nimbus “, è stato individuato a Genova, presso l’ Ospedale Policlinico San Martino. A contrarre la nuova forma del virus è stato un paziente con una patologia ematologica, sottoposto a regolari controlli virologici a causa del suo quadro clinico delicato. Il campione è stato analizzato dal laboratorio regionale di riferimento per il sequenziamento genomico, che ha confermato la presenza della sottovariante. Si tratta del primo rilevamento ufficiale sul territorio nazionale, in un contesto di sorveglianza sanitaria che mira a individuare precocemente le mutazioni più insidiose del virus SARS-CoV-2. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Primo caso in Italia della variante Covid ‘Nimbus’: identificato a Genova

