Uber sbarca a Rimini, portando con sé un vento di novità nel settore dei trasporti! In una città dove trovare un taxi è diventato sempre più difficile, la concorrenza potrebbe trasformare il panorama locale. Anche se le tariffe attuali non sono irresistibili, il semplice fatto che ora possiamo prenotare un'auto con un clic è già un grande passo avanti. Preparatevi a un'estate più dinamica e accessibile!

Uber è sbarcato anche a Rimini. Il servizio di trasporto prenotabile tramite app è attivo in città da qualche settimana. Le auto a disposizione sono ancora poche, le tariffe non sono per il momento così convenienti come quelle applicate nelle grandi città. Ma è un fatto che Uber sia finalmente diventato disponibile anche a Rimini. Da circa un mese il servizio è presente anche a Pesaro. "Per fortuna Uber è arrivato anche a Rimini. Dico per fortuna perché continuano a esserci problemi con i taxi in città", attacca Corrado Della Vista, titolare del gruppo Devira hotels e presidente di Conflavoro Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prime corse di Uber : "La concorrenza farà bene. Trovare un taxi a Rimini è diventata un’impresa"

