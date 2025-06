Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan Allegri tenta il grande colpo Modric

Il Milan punta in alto e Allegri sogna un colpo da maestro: Luka Modric. La leggenda croata, reduce da una carriera straordinaria, potrebbe dare nuova linfa ai rossoneri in questa stagione di grande fermento nel calciomercato. Con l'Europa in vista e la voglia di tornare a vincere, l'arrivo di Modric rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico, ma anche un simbolo di prestigio. Il tempo stringe: sarà l'affare dell'estate?

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 3 giugno 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.

