Prima ondata di caldo africano Giuliacci dà le date | Preparatevi al peggio

L'estate è alle porte e con essa arriva la prima ondata di caldo africano. Il colonnello Giuliacci avverte: preparatevi a picchi di 35-37 gradi! Mentre il clima si fa rovente, il trend globale del riscaldamento continua a innescare situazioni meteorologiche estreme. Curioso di scoprire come affrontare queste temperature? Scopri i consigli per rimanere freschi e idratati in un'estate che promette di essere indimenticabile!

Fa già caldo ma "preparatevi al peggio". Il colonnello Mario Giuliacci presenta le previsioni meteo per i prossimi giorni e fa chiarezza sull'inizio dell'estate meteorologica che vede già temperature di tutto rispetto ma non è finita qui. "In questa settimana le massime raggiungeranno valori di 35-37 gradi anche se su poche aree del sud e Sardegna - spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci - Ma poi l'anticiclone africano scatenerà l'inferno su tutta l'Italia". Insomma, Giuliacci non ci gira intorno. Ma quando arriva il caldo vero? "Al momento non vi è una vera ondata di caldo, perché le massime sono quasi ovunque sotto 33 gradi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prima ondata di caldo africano. Giuliacci dà le date: "Preparatevi al peggio"

Approfondimenti da altre fonti

