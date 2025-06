Prima l' incidente poi lo schianto contro un' auto parcheggiata giovani in prognosi riservata | viaggiavano in tre sullo scooter

Un incidente drammatico a Mugnano, nel Napoletano, sottolinea il rischio crescente associato all'uso dei mezzi a due ruote tra i giovani. Tre ragazzi, in sella a uno scooter, sono finiti in prognosi riservata dopo aver impattato con un'auto. Questo evento ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sull'importanza di una guida responsabile. La strada è una sfida, non un gioco: ogni errore può avere conseguenze gravi.

In tre in scooter finiscono in ospedale. Accade a Mugnano, nel Napoletano, dove questa notte i carabinieri sono intervenuti in via Napoli per un incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Bravo con a bordo un uomo di 52 anni ha avuto un sinistro con uno scooter Beverly sul quale viaggiavano un ragazzo di 18 anni, una ragazzina di 15 anni e un ragazzo di 16 anni; lo scooter è impattato.

Una moto-ambulanza per ricordare il giovane morto in un incidente. Sarà la prima in Toscana - Il 17 maggio, Carrara ospiterà la prima edizione del memorial Mattia Pucciarelli, un raduno statico di moto in onore del giovane massese scomparso tragicamente nel 2019.

