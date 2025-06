Prima edizione del Lattarini Fest | tre giorni di festa cultura e artigianato nel cuore del centro storico

Vivi tre giorni di magia e autenticità al Lattarini Fest! Dal 6 all'8 giugno, Palermo si trasformerà in un palcoscenico di cultura e artigianato, unendo tradizione e innovazione. Scopri le creazioni degli artigiani locali, partecipa a workshop coinvolgenti e lasciati ispirare da performance artistiche uniche. In un'era in cui riscoprire le radici è fondamentale, questo festival rappresenta un'opportunità imperdibile per celebrare il talento e la creatività del nostro

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, il cuore del centro storico di Palermo ospiterà la prima edizione del Lattarini Fest, un evento culturale di grande respiro patrocinato dall'Assessorato alla Cultura e ideato dalle associazioni Lizard, Quarto Tempo, Xinergie e Artigianando, con la collaborazione.

