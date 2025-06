Prevenzione delle malattie cardiovascolari | al via il progetto Sisagen-Cardio

Prevenire è meglio che curare, e con il progetto “Sisagen-Cardio” al Pta di Mesagne si fa un passo avanti significativo nella lotta alle malattie cardiovascolari. Questo innovativo approccio, frutto della sinergia tra Asl Brindisi e Ismeb, non solo promuove la salute del cuore, ma si inserisce in un trend globale verso una medicina sempre più personalizzata e preventiva. Scopri come la scienza sta cambiando le regole del gioco!

MESAGNE - Un approccio rivoluzionario alla prevenzione delle malattie cardiovascolari sta per prendere il via al Pta di Mesagne, con il progetto pilota "Sisagen-Cardio", frutto della collaborazione tra Asl Brindisi e l'istituto scientifico biomedico euro mediterraneo (Ismeb), sotto il.

Leggi anche Prevenzione: due giorni di visite e screening gratuiti contro le malattie cardiovascolari - Il 27 maggio, la Fondazione Onda ETS organizza un (H) Open Day dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

