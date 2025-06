Presunti colpevoli | la polizia raccoglie il Dna dei bimbi migranti

La notizia del prelievo di DNA da parte della polizia su bambini migranti di soli 4 anni scuote le coscienze e solleva interrogativi etici. In un'epoca in cui le politiche migratorie sono sempre più rigorose, questa pratica ci ricorda la fragilità dei diritti umani. Cosa succede quando i più vulnerabili vengono trattati come presunti colpevoli? Un punto di vista che merita una riflessione approfondita.

La Customs and Border Protection (Cbp) ha effettuato dei tamponi per prelevare il Dna di bambini migranti di appena 4 anni fermati al confine, in modo da caricare i loro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Presunti colpevoli: la polizia raccoglie il Dna dei bimbi migranti

