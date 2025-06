Prestiti Inpgi per giornalisti autonomi al via le domande | come funziona

Dal 3 giugno 2025, i giornalisti autonomi possono finalmente accedere al prestito Inpgi: un'opportunità imperdibile per chi affronta redditi instabili. Questo finanziamento senza interessi rappresenta un supporto concreto in un settore in trasformazione, dove la flessibilità è fondamentale. Scopri come questa misura possa fare la differenza nella tua carriera e sostegno economico. Non perdere l'occasione di dare una svolta al tuo lavoro!

Dal 3 giugno 2025 alle ore 10 sarà attiva la procedura online per richiedere il prestito Inpg 2025, riservato ai giornalisti autonomi e collaboratori. Il finanziamento, senza interessi, è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell’Inpgi per sostenere chi opera con redditi discontinui. Cos’è il prestito Inpgi e i requisiti. Donna lavora a computer (Freepik). Il prestito funzionale Inpgi prevede un importo massimo di 2.400 euro, da destinare all’acquisto di strumenti utili alla professione: hardware, software o corsi di formazione. Il rimborso avviene in rate mensili da 50 o 100 euro, per un massimo di 36 mesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Prestiti Inpgi per giornalisti autonomi, al via le domande: come funziona

