Con l'arrivo di giugno, gli over 80 in difficoltà possono finalmente contare sulla nuova Prestazione Universale, un vero e proprio aiuto che può arrivare fino a 1.382 euro al mese! Questo sostegno non solo risponde a una necessità immediata, ma si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso le persone anziane. Non perdere l’opportunità di scoprire come queste misure possano cambiare la vita quotidiana di tanti.

Con l’arrivo di giugno, prende ufficialmente il via l’erogazione della nuova Prestazione Universale, nota anche come bonus anziani, un sostegno mensile pensato per le persone con almeno 80 anni e in condizioni di non autosufficienza grave. Si tratta di un intervento che può arrivare fino a 1.382 euro al mese, comprendendo anche arretrati per chi ha presentato la domanda nei mesi precedenti. Vediamo ora quando arriva il pagamento, come avverrà l’accredito, chi ha diritto al beneficio e quali documenti sono richiesti. Il pagamento slitta a martedì 3 giugno: ecco perché. Le prime erogazioni della Prestazione Universale sono previste nei primi giorni del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prestazione universale Inps, quando arriva il pagamento

Prestazione universale per anziani non autosufficienti: fino a 850 euro mensili - Da giugno, una nuova speranza per gli anziani non autosufficienti! La Prestazione Universale offrirà fino a 850 euro mensili per chi ha più di 80 anni e già riceve l'indennità di accompagnamento.

Prestazione Universale INPS 2025: bonus 850 euro per anziani, chi può fare domanda

Bonus anziani, via al sostegno da 850 euro al mese: requisiti, come fare domanda e quando arriva

