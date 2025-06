Preso a bottigliate in testa Arrestato l’aggressore

Un nuovo episodio di violenza scuote piazza Stazione, riflettendo un trend preoccupante di conflitti violenti nelle aree urbane. L'aggressione con bottiglia rotta ai danni di un senegalese di 32 anni fa emergere una realtà difficile e complessa legata all'immigrazione. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio. Questo fatto ci ricorda quanto sia urgente promuovere la coesione sociale e affrontare le radici del disagio.

Ancora un episodio violento in piazza Stazione. Questa volta a farne le spese è stato un senegalese di 32 anni che è stato operato d’urgenza a un orecchio dopo che è stato ferito con una bottiglia rotta da un connazionale di 42 anni, richiedente protezione internazionale. La fortuna ha voluto che una pattuglia dei carabinieri del comando di Prato si trovasse in zona – impegnata nei controlli straordinari messi in campo durante le serate della movida – e appena ricevuta la segnalazione del violento diverbio in atto fra i due uomini si è subito precipitata in piazza Stazione sorprendendo l’aggressore in flagranza tanto che sono scattate immediatamente le manette. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Preso a bottigliate in testa. Arrestato l’aggressore

Ne parlano su altre fonti

Preso a bottigliate in testa. Arrestato l’aggressore; Rissa a bottigliate e resistenza a pubblico ufficiale. Due giovani arrestati in stazione dalla Polizia Locale. Uno è minorenne; Sgozzato con una bottiglia vicino alla stazione di Mogliano e lasciato in un mare di sangue: la dinamica dell'; Strage di Viareggio, confermate le condanne: 5 anni per Moretti | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Preso a bottigliate in testa. Arrestato l’aggressore

Segnala msn.com: Il violento episodio domenica notte in piazza Stazione. Ferito un trentenne. I carabinieri arrestano il responsabile: aveva chiesto protezione internazionale.

Rapinato in pieno centro. Preso a bottigliate in testa per rubargli il bancomat

Secondo msn.com: Un 22enne di Cattolica è stato assalito in zona piazza Mazzini nella notte. Il giovane, che stava facendo un prelievo, è stato operato alla testa al Bufalini. e si trova ancora ricoverato in prognosi ...

Preso a bottigliate in pieno centro: "Massacrato per il bancomat. Ora ho paura di uscire da solo"

Scrive msn.com: Il 21enne è stato aggredito e rapinato in piazza Malatesta l’altra notte ed è ricoverato per le ferite riportate "Mi hanno assalito in tre, per prendermi il cellulare e poi la carta. Sono stato afferr ...