Presidenza di Secam e ruolo di Sondrio | Azione sta con il sindaco Scaramellini

Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, si trova al centro di un dibattito acceso sulla presidenza di Secam, tra polemiche e sfide politiche. Questo scenario non è solo una questione locale: riflette un trend più ampio di tensione nelle amministrazioni comunali italiane, dove la trasparenza e la gestione dei servizi pubblici sono sotto scrutinio. Una prospettiva interessante da seguire, per capire come queste dinamiche influenzano il futuro del nostro territorio!

Dopo le polemiche interne alla maggioranza, e gli attacchi della minoranza, che ha anche presentato un Ordine del giorno al riguardo, sulla nomina del nuovo presidente di Secam, un assist forse anche inaspettato al sindaco di Sondrio Marco Scaramellini che nella seduta del consiglio comunale di.

Leggi anche Secam, si cerca di ricucire lo strappo: a Pini nuovi incarichi anche senza la presidenza - Dopo la mancata riconferma come presidente di Secam, Raffaele Pini riceve un nuovo incarico dalla stessa utility valtellinese.

