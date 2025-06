Presentazione Volume Gravina in Puglia

Gravina in Puglia si prepara a riscoprire le sue bellezze con la nuova edizione della guida, a vent'anni dalla prima pubblicazione. L’editore Adda, in collaborazione con il Comune, celebra la storia e l’arte di questa città affascinante, inserendola in una collana dedicata ai gioielli pugliesi. Un’opportunità imperdibile per turisti e appassionati di cultura che vogliono immergersi in un patrimonio ricco e affascinante. Non perdere l'occasione

A circa vent’anni dalla prima edizione, l’editore Adda, con il patrocinio del Comune di Gravina ha deciso ripubblicare la guida della Città , in un formato completamente rinnovato, inserito in una collana sulle località più pregevoli e importanti della Puglia dal punto di vista storico, artistico. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Presentazione Volume "Gravina in Puglia"

Leggi anche Presentazione volume “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre” - Venerdì 16 maggio, alle ore 18, l’Aula Magna del Rettorato ospiterà la presentazione del volume “Ennio Morricone.

Segui queste discussioni sui social

[2025-06-06] L'altra Germania: anarchici e sindacalisti prima di Hitler @ Circolo Anarchico Berneri #presentazione #libri #cena Leggi la discussione

4 giugno, roma, libreria tomo: presentazione di “anatre di ghiaccio”, di mariano baino cliccare per ingrandire #critica #LeAnatreDiGhiaccio #libreriaTomo #MarianoBaino #MarianoBà ino #poesia #poesiaContemporanea #presentazione #reading #Sam… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Gravina in Puglia in un Volume

Secondo gravinalife.it: A distanza di circa 20 anni si ripresenta il libro curato da Giovanni Pacella e Pietro Amendolara ...

Presentazione del volume: ‘La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dal principato all’età tardoantica’

ilovecanosa.it scrive: La Fondazione Archeologica Canosina è lieta di annunciare la presentazione del volume ‘La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dal principato all’età tardoantica’ che avrà luogo mercoledì ...