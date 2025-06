Presentazione del Catalogo ragionato dei disegni antichi della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo

Scopri l'affascinante mondo dell'arte antica con la presentazione del "Catalogo ragionato dei disegni antichi della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo". Lunedì 9 giugno, alle 17.30, immergiti in un viaggio culturale che celebra il patrimonio artistico italiano. Curato da esperti, questo catalogo rappresenta una risorsa preziosa per studiosi e appassionati. Un'occasione unica per esplorare la bellezza dei disegni, testimoni di un'epoca che continua a influ

Lunedì 9 giugno 2025, ore 17.30 al Museo Miniscalchi-Erizzo si terrĂ la presentazione del "Catalogo ragionato dei disegni antichi della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo" edito da SilvanaEditoriale (marzo 2025). Curato da Thomas Dalla Costa e Giovanna Residori con Maria Aresin e Gabriele Matino.

