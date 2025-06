Presentazione Andando al mercato - Favola illustrata palestinese

Unisciti a noi mercoledì 4 giugno alle 20:45 per la presentazione di "Andando al mercato", una favola illustrata che ci porta nel cuore della Palestina. Questo progetto di solidarietà non è solo un'opera artistica, ma un vero e proprio appello all'educazione e alla resistenza attraverso la cultura. Scopri come ogni pagina possa contribuire a costruire un futuro migliore per i bambini di Gaza. La tua presenza può fare la differenza!

SOS GAZA. Un progetto di solidarietà: Sosteniamo l'educazione. Mercoledì 04 Giugno ore 20:45 Questa una breve sintesi del progetto: " Grazie a Nara Ronchetti di Assopace Palestina, associazione che da molto tempo compie azioni solidali con la popolazione palestinese, abbiamo conosciuto la.

Andando al mercato : la favola che tramanda memoria e costruisce futuro a Gaza

Si legge su vanityfair.it: Quella di Andando al mercato non è solo la storia di un libro, ma di una favola nella favola, di una cordata di solidarietà di straordinario successo. L’impegno di Carlo De Poi e Roberto Da Re ...