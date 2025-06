Presentata la proposta relativa al ' Piano di inverdimento urbano' | Per una città più verde e sostenibile

Oggi, a Palazzo di Città, è stato presentato il Piano di inverdimento urbano, un passo fondamentale verso una Bari più verde e sostenibile. Questa iniziativa, promossa dal Circolo Legambiente Eudaimonia, punta a trasformare le aree urbane in polmoni verdi. In un periodo in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, questo progetto rappresenta un’opportunità imperdibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Scopri come la tua città può diventare un modello di eco-sostenibilità

Questa mattina, a Palazzo di Città si è tenuta la presentazione ufficiale della brochure sul Piano di inverdimento urbano realizzata dal Circolo Legambiente Eudaimonia Bari Aps con il supporto di Coop Alleanza 3.0. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato l’assessora comunale al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Presentata la proposta relativa al 'Piano di inverdimento urbano': "Per una città più verde e sostenibile"

