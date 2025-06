prendo in prestito i versi di t s eliot

I versi di T.S. Eliot ci portano a riflettere sull'intimità della musica, in un'epoca in cui tutto è condivisione e spettacolo. Chopin, con la sua fragilità e profondità, sembra chiedere di essere ascoltato in silenzio, tra pochi intimi. Questo richiamo alla riscoperta dell'ascolto autentico ci invita a prendere una pausa dalla frenesia moderna e a ritrovare la bellezza nei momenti più semplici. Ti sei mai fermato a vivere la musica senza distrazioni?

Per Adam M. Noi siamo stati, diciamola, ad ascoltare l'ultimo polacco Trasmetterci i Preludi coi suoi capelli e le punte delle dita. "Così intimo, questo Chopin, che penso la sua anima Dovrebbe farsi risorgere solo fra amici Non più di due o tre, che non tocchino il fiore Già sgualcito e discusso nelle sale da concerto". - E così la conversazione scivola Fra velleità e rimpianti con cura contenuti In mezzo a toni lievi di violini Confusi a remote cornette E comincia. "Tu non lo sai quanto gli amici vogliono dire per me E quanto raro, quanto raro e strano sia per me trovare In una vita fatta di tante avversità e di tanti scopi (Perché davvero non mi piace.