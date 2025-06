Premio Giornalismo inclusivo di 50&Più |  linguaggio etico e responsabile nel rispetto dei diritti degli anziani

L'Associazione 50&Più lancia il premio ‘Giornalismo inclusivo’, un'iniziativa che celebra il potere delle parole nel promuovere il rispetto e la dignità degli anziani. Con un linguaggio etico e responsabile, i giornalisti possono contribuire a una narrazione più giusta e inclusiva. Questo riconoscimento non è solo un traguardo per gli operatori dell'informazione, ma un passo verso una società che valorizza ogni voce, indipendentemente dall'età. Unisciti al cambiamento!

Associazione 50&Più, con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, istituisce il premio ‘Giornalismo inclusivo'. Il riconoscimento è indirizzato agli operatori dell'informazione che si distinguono per l'utilizzo di un linguaggio non discriminante nei confronti delle persone anziane. Sono due le categorie di concorso – articolo e reportage – a cui giornalisti professionisti e pubblicisti potranno iscriversi. Il valore del premio è di mille euro per ogni categoria. Associazione 50&Più, impegnata da oltre cinquant'anni nella tutela dei diritti delle persone anziane, continua a promuovere iniziative volte al contrasto dell'ageismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it