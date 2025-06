Premio Fioravanti alla scuola media Dante Arfelli

La creatività giovanile è in fermento! Gli studenti della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico hanno brillato nel concorso dedicato all’artista romagnolo Ilario Fioravanti, ricevendo il premio durante una cerimonia emozionante. Questo riconoscimento non solo celebra il talento locale, ma si inserisce in un trend crescente di valorizzazione delle arti nelle scuole, fondamentale per formare le menti del futuro. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Gli studenti della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico sono stati premiati nell’ambito del concorso dedicato all’artista romagnolo Ilario Fioravanti, organizzato dal Rotary Club Valle del Rubicone. La cerimonia si è tenuta sabato presso l’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano. Alla nona edizione del concorso, dal titolo "La Sacra Famiglia del Presepe", hanno partecipato cinque scuole medie del territorio, situate a Borghi, Sogliano sul Rubicone, Roncofreddo, Cesenatico e Forlimpopoli. La scultura in terracotta realizzata da alcune alunne delle classi 2D e 3D della scuola media Arfelli di Cesenatico, ispirata al famoso presepe allestito sulle antiche barche del Museo della Marineria, ha colpito la giuria, tanto da conquistare il primo premio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Fioravanti alla scuola media Dante Arfelli

