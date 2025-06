premio e scuola tutti i vincitori di quest anno

Un trionfo di creatività e consapevolezza: il Premio Consiglio Comunale ha premiato le giovani menti delle scuole locali con il tema "La sostenibilità ambientale e il cuore verde del pianeta". Tre premi da 500 euro, per ispirare la nuova generazione a prendersi cura del nostro futuro. In un'epoca in cui l’eco-sostenibilità è più che mai al centro del dibattito globale, questi studenti dimostrano che il cambiamento parte proprio da loro!

Un successo anche quest'anno il premio consiglio comunale, dedicato al tema "La sostenibilità ambientale e il cuore verde del pianeta. La nostra Agenda per il presente e per il futuro". In palio tre premi per i differenti ordini scolastici (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) dei due istituti comprensivi cittadini, del valore di 500 euro per i primi classificati, 300 euro per i secondi e 200 euro per i terzi. La commissione, composta da membri del consiglio comunale, si è riunita nei giorni scorsi e ha scelto i lavori ritenuti più aderenti al tema scelto per questa edizione: per la scuola dell'infanzia, il primo premio è stato assegnato alla scuola de La Scala (sezioni A, B, C e D), il secondo alla scuola di San Miniato Basso (sezione F) e il terzo, un ex aequo, alla scuola di San Miniato (sezioni A, B e C) e alla scuola di Cigoli (sezioni A e B); per la scuola primaria primo premio alla scuola de La Serra (classe terza), secondo premio alla scuola de La Scala (5A) e terzo premio, un ex aequo, alla scuola di Ponte a Egola (classe 3A e classi 4B e 4C); per la scuola secondaria di primo grado il primo premio è andato alla scuola di Ponte a Egola (classe 2D), il secondo e terzo premio alla scuola di San Miniato Basso (classe 2E, che ha partecipato con due lavori).