Prelievo multiorgano all’ospedale San Giacomo di Monopoli | donati fegato e reni di una 77enne

Un gesto di grande amore e solidarietà si è compiuto all’Ospedale “San Giacomo” di Monopoli: il prelievo multiorgano di fegato e reni da una 77enne, grazie alla decisione coraggiosa della sua famiglia. In un contesto in cui la donazione degli organi è cruciale per salvare vite, questa storia ricorda l'importanza di discutere e scegliere di donare. Ogni vita può essere un'opportunità per un'altra, un messaggio che vale la pena condividere.

Un prelievo multiorgano è stato eseguito all’Ospedale “San Giacomo” di Monopoli dopo che i familiari di una donna 77enne, deceduta a causa di una gravissima emorragia cerebrale, hanno acconsentito alla donazione del fegato e dei reni destinati a salvare la vita di persone in attesa di trapianto. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Prelievo multiorgano all’ospedale San Giacomo di Monopoli: donati fegato e reni di una 77enne

Leggi anche Prelievo multiorgano su un paziente 89enne a Ragusa: donati fegato e reni - Un paziente di 89 anni, deceduto all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa per emorragia cerebrale, ha consentito di effettuare un prelievo multiorgano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prelievo multiorgano all’ospedale San Giacomo di Monopoli: donati fegato e reni di una 77enne

Scrive baritoday.it: I familiari della donna, deceduta per una grave emorragia cerebrale, hanno consentito l'espianto degli organi contribuendo a salvare altre vite umane ...

Monopoli (BA), donati fegato e reni di una 77enne al San Giacomo

Segnala trmtv.it: All’ospedale “San Giacomo” di Monopoli è stato effettuato un prelievo multiorgano su una donna di 77 anni, deceduta a seguito di una grave emorragia cerebrale. Il consenso alla donazione degli organi, ...

Potenza, prelievo multiorgano all’ospedale San Carlo: il cuore va a Napoli, altri organi a Roma e Udine

Scrive trmtv.it: A Potenza, un uomo lucano di 62 anni deceduto per un trauma cranico ha donato cuore, fegato, reni, milza e cornee. Il San Carlo ringrazia la famiglia e il personale sanitario per l’atto di generosità ...