Prelevate i loro Dna La mossa dei Poggi | chi chiedono di esaminare

La famiglia Poggi non si ferma: dopo anni di battaglie legali, ora intendono allargare il campo delle indagini sul delitto di Garlasco. Chiedere un prelievo di DNA ai consulenti e ai periti coinvolti potrebbe aprire nuovi scenari. In un'epoca in cui la giustizia cerca sempre piĂą la veritĂ attraverso la scienza, questo passo rappresenta un tentativo audace di riscrivere la storia. SarĂ finalmente l'ora della veritĂ ?

La famiglia di Chiara Poggi sta valutando se chiedere di estendere i prelievi di dna per il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco anche a consulenti, periti e carabinieri del Ris che hanno giĂ analizzato i reperti nel corso di 18 anni di indagini e processi. "Mi pare ovvio che se dobbiamo confrontare della tracce biologiche - spiega a LaPresse il genetista Marzio Capra, consulente dei legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna -  è necessario farlo anche con i profili di chi quei reperti li ha maneggiati". "Per evitare di trovarci fra anni - prosegue - con un possibile 'Ignoto 3' o 'Ignoto 4' che è semplicemente il dna di un vecchio perito o carabiniere del Ris, oppure il mio che ho partecipato agli accertamenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Prelevate i loro Dna". La mossa dei Poggi: chi chiedono di esaminare

