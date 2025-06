Preghiere e fiaccolata per il piccolo Ruben | Montecorvino a lutto

Montecorvino Pugliano si stringe attorno al dolore per la perdita del piccolo Ruben. Domani sera, alle 20, una fiaccolata presso la Chiesa di San Bernardino unirà la comunità in un gesto di solidarietà e speranza. Questo evento non è solo un momento di lutto, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza di sostenersi a vicenda nei momenti difficili. Uniamoci tutti, perché insieme possiamo affrontare il buio.

Il sindaco Alessandro Chiola e l’Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano, interpretando il profondo senso di dolore che ha colpito l’intera comunità, parteciperanno domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 20, a un momento di preghiera presso la Chiesa di San Bernardino, seguito da una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Preghiere e fiaccolata per il piccolo Ruben: Montecorvino a lutto

