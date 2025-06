Preghiera della sera 3 Giugno 2025 | Perdona i miei peccati

La preghiera della sera del 3 giugno 2025 ci invita a riflettere su un tema universale: il perdono. In un mondo sempre più frenetico, trovare un momento di calma per riconciliarsi con noi stessi e con gli altri è fondamentale. "Perdona i miei peccati" non è solo un mantra spirituale, ma un invito a coltivare relazioni sane e a costruire comunità forti. Lasciamo che la luce degli Angeli guidi le nostre preghiere e le nostre azioni.

"Perdona i miei peccati". È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito.

