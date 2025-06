Preghiera del mattino del 3 Giugno 2025 | Rendimi più forte Signore

In un'epoca in cui la ricerca di spiritualità e connessione interiore è più forte che mai, la preghiera del mattino del 3 giugno ci invita a rifugiarci nella devozione. Oggi, rendiamo onore ai nostri angeli custodi, chiedendo loro di guidarci e illuminarci nel cammino quotidiano. Ricordiamoci che, in ogni giorno della settimana, possiamo trovare forza e ispirazione. Quanto è importante iniziare la giornata con una buona dose di spiritualità? Scopriamolo insieme!

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 3 Giugno 2025: “Rendimi più forte Signore”

Leggi anche Preghiera del mattino del 14 Maggio 2025: “Guardami Signore” - Oggi, 14 maggio 2025, in questo Mercoledì dedicato a San Giuseppe, alziamo il nostro cuore in preghiera.

Cosa riportano altre fonti

Preghiera del Mattino MARTEDI 03 GIUGNO 2025 ?? Lodi Mattutine Memoria Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri; Pietrelcina, fiaccolata della fede da Padre Pio e appelli per la prevenzione oncologica; Lamezia, al via la Tredicina in onore di Sant'Antonio di Padova: indulgenza plenaria al Santuario fino al 14 giugno; Preghiera del mattino del 2 Giugno 2025 | Allontanami da ciò che mi separa da Te. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Preghiera del mattino del 3 Giugno 2024: “Rendimi più forte Signore”

Come scrive lalucedimaria.it: Preghiera del mattino di lunedi L’anima mia Vi adora ... su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Preghiera del 3 Giugno 2024 Padre che sei nei cieli, Tu ci hai ...

Devozione a San Giuseppe: Preghiera del mattino del 3 Giugno 2020

Riporta lalucedimaria.it: Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi 3 Giugno per offrire al Signore la nostra giornata. Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per ...

La preghiera del mattino

Si legge su tempi.it: La lettura dei giornali, diceva Hegel, è la preghiera che un vero laico recita al mattino Rassegna ragionata dal web a cura di Lodovico Festa. La lettura dei giornali, diceva Hegel, è la ...