precipitata in montagna l addio del paese a roberta

In un piccolo paese come Tartano, una tragedia segna profondamente il cuore della comunità. La morte di Roberta Fognini, giovane e amata da tutti, è un richiamo alla vulnerabilità della vita e all'importanza dei legami umani. In un'epoca in cui spesso ci si sente soli, questo lutto collettivo ci ricorda che la nostra forza risiede nell’unione. Le parole del sindaco risuonano come un abbraccio che avvolge ogni abitante: "La mia Roberta...".

"La mia Roberta. aveva l'età delle mie figlie e le volevo bene come a una figlia". Osvaldo Bianchini, sindaco di Tartano, è commosso. In un paese di duecento anime, una fine tragica come quella di Roberta Fognini, precipitata domenica pomeriggio dal pizzo Scala, 2.300 metri di quota, è il dolore di tutti, il lutto di una famiglia allargata. Appassionata di montagna, la donna, mamma di due figli ancora minorenni, Maria e Matteo, amava le escursioni come quella di domenica, effettuata in compagnia di un gruppo di amici cui è toccato il compito di allertare i soccorsi. Vani, perché la scivolata di 300 metri non ha lasciato scampo a Roberta.

Il sindaco Bianchini: "Volenterosa e disponibile, per noi è una grande perdita. Uno strazio pensare ai suoi due ragazzi"

