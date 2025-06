precipita dalla finestra morto un uomo

Una tragedia che scuote Casal Bruciato e riaccende il dibattito sulla sicurezza degli edifici. Un uomo di 49 anni è tragicamente caduto dalla finestra, un evento drammatico che ci fa riflettere sull'importanza di interventi strutturali e di prevenzione. In un periodo segnato da un aumento delle problematiche sociali e abitative, questo episodio evidenzia la necessità di un monitoraggio costante delle condizioni degli spazi in cui viviamo.

Tragedia a Casal Bruciato. Un uomo di 49 anni, italiano, è precipitato dalla finestra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato intorno alle 16,30 di martedì 3 giugno in via Sebastiano Satta. Diverse le segnalazioni giunte al 112 che indicavano la caduta del 49enne. 🔗 Leggi su Romatoday.it