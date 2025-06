Povertà la guerra agli ultimi la pagano i bambini | in Italia a rischio il 277% dei minori di 6 anni

In Italia, la povertà colpisce sempre più i più fragili: quasi 800.000 bambini sotto i sei anni sono a rischio. Questo dato allarmante, certificato da Eurostat, evidenzia le conseguenze della cancellazione del Reddito di cittadinanza. La crescita di minori in difficoltà non è solo un problema sociale, ma un campanello d'allarme per il futuro del Paese. È tempo di agire per proteggere le generazioni di domani.