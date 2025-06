Povertà infantile in Italia | stabile al 271% ma cresce tra i più piccoli I dati Eurostat certificano una realtà drammatica anche nel Vecchio Continente

La povertà infantile in Italia è una realtà che non possiamo ignorare. I dati Eurostat 2024 mostrano un quadro allarmante: il rischio di esclusione sociale per i bambini è stabile al 27,1%, ma cresce vertiginosamente tra i più piccoli, passando dal 25,9% al 27,7%. Questo trend ci invita a riflettere sulla necessità di politiche concrete per garantire un futuro migliore ai nostri bambini, che rappresentano il domani del Paese. È tempo di agire!