Poule scudetto serie D Livorno-Siracusa | la finale si giocherà allo stadio Bonolis di Teramo

L'attesa è finita: Livorno e Siracusa si sfideranno nella finale della Poule Scudetto di Serie D allo stadio Bonolis di Teramo! Un incontro che promette emozioni forti, portando in campo non solo il talento ma anche la passione di due città storiche del calcio italiano. Quest'anno il calcio dilettantistico sta regalando sorprese e storie che uniscono le comunità, e questa finale sarà un capitolo da non perdere!

Livorno-Siracusa, finale della Poule scudetto di serie D, si giocherà allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Ad ufficializzarlo, attraverso un comunicato, la Lega Nazionale Dilettanti. Il match tra amaranto e siciliani, che in semifinale hanno rispettivamente superato Bra e Ospitaletto, si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Poule scudetto serie D, Livorno-Siracusa: la finale si giocherà allo stadio Bonolis di Teramo

Leggi anche Poule scudetto serie D | Sambenedettese-Livorno 2-3, le pagelle: Hamlili sontuoso, bene Malva - Inizia con una vittoria il cammino del Livorno nella Poule scudetto di Serie D. Gli amaranto, dopo una rimonta entusiasmante, superano la Sambenedettese per 2-3 allo stadio Riviera delle Palme.

