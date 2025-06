potenziato parco automezzi del san pio la morgante rassicura sull ospedale de liguori

L’Ospedale San Pio fa un passo avanti nel potenziamento dei servizi: tre nuove ambulanze sono state consegnate, un investimento di 300 mila euro che mira a garantire un'assistenza più tempestiva e efficace. Il potenziamento del parco automezzi non è solo un miglioramento logistico, ma un segnale chiaro di fiducia nella sanità locale. La Morgante rassicura sulla qualità dei servizi al Sant’Alfonso de’ Liguori, in un contesto dove la salute è sempre più al centro delle preoccupazioni delle

Tempo di lettura: 2 minuti Tre nuove Ambulanze sono state consegnate questa mattina all’Ospedale San Pio. Di questa nuova dotazione, che in termini economici rappresenta un investimento per il Bilancio del nosocomio di circa 300 mila euro, due mezzi sono destinati alla struttura ospedaliera del Sant’Alfonso de’ Liguori a Sant’Agata de’ Goti, mentre il terzo resterà a Benevento all’Ospedale di via dell’Angelo. I mezzi sono attrezzati diversamente: due per trasporti sanitari e uno è unità rianimativa. Le tre ambulanze sono state benedette da padre Angelo alla presenza delle autorità civili e militari: il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Comandante dei Carabinieri di Benevento Emanuele Grio e naturalmente la manager dirigente della struttura ospedaliera Maria Morgante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it