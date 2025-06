Posti ATA 2025 26 | disponibilità dopo la mobilità per provincia e profilo

È ufficiale: gli esiti della mobilità ATA per l’anno scolastico 2025/26 sono stati pubblicati! Conoscere i posti rimasti vacanti è fondamentale non solo per le immissioni in ruolo, ma anche per le supplenze e le assegnazioni provvisorie. Questo panorama si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il personale scolastico, sempre più al centro delle politiche educative. Scopri quali opportunità si aprono per il tuo futuro professionale!

Pubblicati gli esiti della mobilità ATA per l'anno scolastico 202526, con l'elenco dei posti rimasti vacanti per ciascun profilo e provincia. I dati, resi noti dagli Uffici scolastici e rielaborati dai sindacati, sono determinanti per le prossime immissioni in ruolo, supplenze e assegnazioni provvisorie. Mobilità ATA 202526: esiti e comunicazioni agli interessati Le domande di .

