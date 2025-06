Poste operativi i nuovi codici di avviamento postale attribuiti ad alcuni comuni etnei

Poste Italiane rivoluziona la comunicazione in provincia di Catania! Con l'introduzione dei nuovi codici di avviamento postale per comuni come Maniace e Nicolosi, si segna un passo verso una maggiore efficienza nei servizi. Questo aggiornamento non solo semplifica la ricezione della corrispondenza, ma si inserisce in un trend più ampio di digitalizzazione e ottimizzazione logistica. Curioso di sapere come questi cambiamenti influenzeranno la tua vita quotidiana?

Poste Italiane informa che nella provincia di Catania sono operativi i nuovi codici di avviamento postale attribuiti ai comuni di Maniace, Sant’Agata Li Battiati, Ragalna, Nicolosi, Pedara, Licodia Eubea e Motta Sant’Anastasia. I Cap attualmente in uso resteranno comunque in vigore per almeno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Poste, operativi i nuovi codici di avviamento postale attribuiti ad alcuni comuni etnei

