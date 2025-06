Poste in sciopero uffici chiusi e sit-in a Mestre Scontro sui dati | Flop clamoroso

Lo sciopero nazionale di Poste Italiane ha acceso i riflettori su un malessere crescente nel settore dei servizi pubblici. A Mestre, 20 uffici postali rimasti chiusi e un presidio che ha coinvolto cittadini e lavoratori. La battaglia sui dati rivela un flop clamoroso, ma dietro le cifre si nascondono storie di insoddisfazione e richiesta di maggiore attenzione. √ą tempo di ascoltare le voci di chi lavora per il bene comune!

√ą finito con uno scontro sindacale a mezzo stampa lo sciopero nazionale in Poste Italiane, che nel territorio veneziano¬†ha visto 20 uffici postali chiusi e un partecipato presidio di due ore, in mattinata, davanti alla sede di via Torino a Mestre.

Più sicurezza e salario: sciopero alle Poste indetto da Cgil e Uil

Salario, sicurezza e qualità del lavoro. Sono questi i punti per i quali scioperano in tutta Italia per tutta la giornata di oggi i lavoratori delle poste aderenti a Cgil e Uil.

Poste, scatta lo sciopero: rischio di disagi negli sportelli della Liguria. I sindacati: ‚ÄúServono 200 assunzioni‚ÄĚ

Gli uffici postali a Genova sono una sessantina, i Postamat pochi di più, i Punti Poste 182. Nell‚Äôentroterra la situazione è più complessa perché se in città ci si può ancora spostare di qualche ...

Sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno, slittano i pagamenti delle pensioni: le motivazioni e cosa succede

Oggi, martedì 3 giugno è giornata di sciopero nazionale per i lavoratori di Poste Italiane, indetto da Slc-Cgil e Uilposte