Post shock sulla figlia di Meloni docente si scusa ma viene sospeso USR Campania | Episodio inqualificabile cercheremo di prendere le giuste decisioni

Un episodio choc scuote il mondo della scuola: un docente ha augurato alla figlia della premier Meloni di "fare la fine" di una giovane vittima di femminicidio. La situazione ha sollevato un'ondata di indignazione e ha portato alla sospensione dell'insegnante. Questo evento riporta alla luce il tema delicato della violenza di genere, invitando a riflettere sulle parole che usiamo e le conseguenze che possono avere. È ora di fare un passo avanti verso una cultura del rispetto.

Il docente protagonista del controverso post sui social, in cui augurava alla figlia della premier Giorgia Meloni di "fare la fine" di Martina, la 14enne vittima di femminicidio ad Afragola, ha tentato di togliersi la vita il 2 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

