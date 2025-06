Post Inzaghi l’Inter non ha bloccato nessuno | i nomi sono tre – Sky

L'Inter si trova in un momento cruciale, con i riflettori puntati sul futuro di Inzaghi. Tre nomi sono in lizza, ma sorprendentemente nessuno è stato bloccato. Con la tournée negli Stati Uniti alle porte, la tensione aumenta: chi sarà il prossimo a guidare i nerazzurri verso la gloria? Rimanere in attesa potrebbe rivelarsi una strategia rischiosa, soprattutto in un mercato in continuo fermento. La scelta giusta potrebbe cambiare le sorti della stagione!

Per il post Inzaghi l’Inter ancora non si è mossa. Ci sono tre nomi da tenere in ballo, come riportano gli esperti da Sky Sport. Ma tra pochi giorni si partirà per gli States. NESSUNO BLOCCATO – Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha dato aggiornamenti sui possibili sostituti di Simone Inzaghi: « In questo momento sono i due profili che stanno accarezzando i dirigenti nerazzurri. Ma fino ad oggi non c’è stato nessun contatto né l’uno né con l’altro. Fabregas è riuscito a far valere il suo valore in un anno, De Zerbi lo ha fatto valore sia in Italia che in Europa. Entrambi avranno bisogno di cambiare ampiamente la rosa per andare in contro a quelle che sono le proprie filosofie calcistiche. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Post Inzaghi, l’Inter non ha bloccato nessuno: i nomi sono tre – Sky

Leggi anche Conferenza stampa Baroni post Inter Lazio: «Io e Inzaghi non meritavamo l’espulsione, vi spiego cos’è successo» - Al termine della partita tra Inter e Lazio, Marco Baroni ha commentato il pareggio e l’incidente con i giocatori Baroni e Inzaghi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Inzaghi: La mia presenza al Mondiale per Club? Non so rispondere ora; Inter, Inzaghi se lo dice da solo: Zeru Tituli ma a testa alta. E sul futuro...; Chi può essere il nuovo allenatore dell'Inter dopo lo sfogo di Simone Inzaghi nella notte più amara. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, i nomi del post-Inzaghi: Fabregas davanti a tutti ma non è il solo

Riporta msn.com: Il club nerazzurro provera l'affondo per il tecnico catalano ma il si non e scontato: i nomi della rivoluzione ...

Inter, De Zerbi al posto di Inzaghi: l’annuncio ha chiuso il cerchio

Secondo calciomercato.it: Ancora scottato dalla batosta subita in finale di Champions League contro il PSG, l’ Inter è alle prese ormai da settimane con un altro tema scottante: il futuro di Simone Inzaghi. Già nell’immediato ...

Simone Inzaghi lascia l’Inter dopo quattro anni

ilsecoloxix.it scrive: Milano – "Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto oggi. La gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, ca ...