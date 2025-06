Post contro Meloni l' insegnante sospeso | Sto male ho perso tre chili

La sospensione cautelare di Stefano Addeo, docente di tedesco, riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti del linguaggio sui social. L'episodio, che ha scosso l'opinione pubblica, solleva interrogativi su come le parole possano influenzare la società. Intanto, il docente denuncia un malessere che lo ha portato a perdere tre chili. Qual è il confine tra critica politica e responsabilità? Una questione che merita una riflessione profonda.

Sospensione a titolo cautelare, in attesa delle decisioni disciplinari, per Stefano Addeo, il docente di tedesco di un istituto superiore di Cicciano, nel Napoletano, che in un post social aveva rivolto minacce alla figlia della premier Giorgia Meloni. La scelta dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania è motivata dalla volontà di garantire la serenità della comunità scolastica e sarà valida fino alla definizione del procedimento aperto nei confronti dell'uomo come previsto dalla legge. Il professore ha espresso amarezza per la decisione delle autorità scolastiche campane. "Sono costernato.