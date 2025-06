Possibile svolta nel caso di Padre Paolo Dall’Oglio | il corpo ritrovato in Siria potrebbe essere il suo

Una possibile svolta nel caso di padre Paolo Dall'Oglio: un corpo in abiti religiosi è stato rinvenuto in Siria, nei pressi di Raqqa. Potrebbe essere quello del gesuita romano scomparso nel 2013, simbolo di coraggio e dialogo in tempi bui. Mentre il mondo guarda con attenzione alla situazione in Medio Oriente, questa scoperta riaccende speranze e domande sul destino di chi ha scelto di lottare per la pace. Sarà finalmente giunto il momento di fare chiarezza?

Possibile svolta sul caso Dall’Oglio: in Siria, nei pressi di Raqqa, è stato trovato un corpo in abiti religiosi. Potrebbe appartenere al gesuita romano scomparso nel 2013 mentre cercava di trattare la liberazione di alcuni ostaggi dallo Stato Islamico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

