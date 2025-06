possibile caso di dengue a carpaneto scatta la disinfestazione

Un possibile caso di dengue a Carpaneto accende un campanello d'allerta, riportando l'attenzione su malattie esotiche che potrebbero insidiare anche le nostre comunità. Il sindaco Andrea Arfani annuncia misure di disinfestazione: un passo fondamentale in un'era di crescente globalizzazione e cambiamenti climatici, dove agenti patogeni viaggiano con noi. Rimanere informati e pronti è la chiave per proteggere la salute pubblica.

Possibile caso di Dengue a Carpaneto. lo rende noto il sindaco Andrea Arfani in un post sul proprio profilo Facebook. «Siamo stati contattati dall'Asl, per un possibile caso di Dengue a Carpaneto. Si tratta di un virus prettamente esotico, che si contrae spesso in paesi esteri, e che viene. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it