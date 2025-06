Portogallo dopo 18 anni ripartono le ricerche di Maddie McCann | ispezioni in due pozzi

Dopo 18 anni di silenzio, le ricerche di Maddie McCann riprendono in Portogallo, accendendo speranze e dibattiti su giustizia e verità. Le ispezioni nei pozzi vicino al capanno di Christian Brueckner, il principale sospettato, riaprono un caso che ha segnato un’epoca. Un momento cruciale non solo per la famiglia McCann, ma anche per tutti coloro che credono che ogni mistero possa trovare la sua soluzione. La verità è più vicina

Le nuove indagini sono concentrate nei pressi del capanno dove abitava il tedesco Christian Brueckner, il principale indiziato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Portogallo, dopo 18 anni ripartono le ricerche di Maddie McCann: ispezioni in due pozzi

Leggi anche Riaperto il caso di Maddie McCann, nuova svolta dopo 18 anni sulla bimba scomparsa in Portogallo: nuove ispezioni in due pozzi - Dopo 18 anni di silenzio, il caso di Maddie McCann torna a far parlare di sé, con nuove ispezioni in due pozzi.

