Porto passato e futuro Il libro sulla storia e il dibattito sui progetti

Domani alle 18, il biscottificio 'Piemonte' si trasforma in un palcoscenico di idee con la presentazione del libro di Cristina Lorenzi, "Il porto. Una finestra sul mondo per Marina di Carrara". Un'opportunità imperdibile per esplorare le sfide e le opportunità legate al porto, fulcro di crescita economica e sostenibilità . Scoprite come il passato influisce sul futuro del nostro territorio: un viaggio tra luci e ombre da non perdere!

Un convegno per approfondire luci e ombre, presente, passato e futuro del porto di Marina di Carrara. Domani alle 18 il biscottificio ’Piemonte’ di viale Zaccagna apre agli eventi estivi e lo fa con la presentazione del libro della giornalista della Nazione Cristina Lorenzi, ’Il porto. Una finestra sul mondo per Marina di Carrara’ (Carte Amaranto editore). L’evento è stato organizzato in collaborazione con la libreria Mondadori di Marina di Carrara. L’autrice, intervistata dal giornalista David De Filippi, introdurrà il suo libro che oltre a essere una storia dello scalo vuole raccontare anche la nascita di Marina e della sua comunità dal periodo degli Estensi ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porto, passato e futuro. Il libro sulla storia e il dibattito sui progetti

