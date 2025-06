Porti e criminalità Gioia Tauro conquista la maglia nera in Calabria

Il porto di Gioia Tauro si aggiudica la maglia nera della criminalità in Calabria, con 14 episodi registrati nel 2024. Questa realtà inquietante non è solo un problema locale, ma riflette una crisi sistemica legata ai traffici illeciti che interessano il Mediterraneo. Una sfida da affrontare per garantire sicurezza e legalità. La lotta al crimine organizzato passa anche da qui, dove il mare incontra le ombre del malaffare.

Nel corso del 2024 il porto di Gioia Tauro ha registrato il più alto numero di episodi criminali in Calabria, con ben 14 casi rilevati, confermandosi come lo scalo più esposto a interessi illeciti nella regione. È quanto emerge dal Rapporto "Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Porti e criminalità, Gioia Tauro conquista la maglia nera in Calabria

Leggi anche “Nel 2024 sono aumentati del 4,5% i casi di criminalità nei porti italiani”: il report di Libera - Nel 2024, i casi di criminalità nei porti italiani sono aumentati del 45%, un dato allarmante che mette in luce il crescente intreccio tra legalità e interessi mafiosi.