Porsche 963 RSP | la nuova hypercar ispirata alla LMDh debutta a Le Mans

La Porsche 963 RSP è pronta a riscrivere le regole del gioco. Questa hypercar, che affonda le radici nella tradizione delle GT da corsa del marchio tedesco, farà il suo debutto alla mitica 24 Ore di Le Mans nel 2025. Un passo audace che non solo celebra la storia di Porsche, ma si inserisce anche nel crescente trend delle auto da corsa ibride ad alte prestazioni. Non perdere l'occasione di scoprire come la leggenda continua!

(Adnkronos) – Porsche si prepara a svelare una hypercar senza compromessi: si chiamerà 963 RSP e raccoglierà l'eredità delle leggendarie GT da corsa del marchio tedesco, ispirandosi direttamente alla 963 LMDh impegnata nel mondiale endurance. Il debutto ufficiale è atteso in occasione della 24 Ore di Le Mans 2025, in programma il 14 giugno.

