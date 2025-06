Pornhub e altri siti porno interrompono i loro servizi in Francia | protesta contro la legge sulla verifica dell’età

In un gesto senza precedenti, Pornhub e altri colossi del porno hanno bloccato i loro servizi in Francia per protestare contro la nuova legge sulla verifica dell'età. Questo episodio segna un punto di svolta nel dibattito sulla libertà online e la tutela dei minori. Davanti a un'era di crescente regolamentazione digitale, quanto sono disposti a sacrificare i giganti del web per difendere i propri diritti? La risposta potrebbe riscrivere le regole del gioco.

Pornhub, YouPorn, Redtube e altri siti pornografici hanno annunciato la cessazione dell’attività in Francia in segno di protesta contro la legge sulla verifica dell’età degli utenti. Aylo, società proprietaria delle piattaforme, ha fatto sapere che dalla mezzanotte di oggi gli utenti francesi, al posto dei contenuti, troveranno l’immagine di una “ Marianne “, personificazione della Repubblica francese tratta dal dipinto di Eugene Delacroix, accompagnata dalla scritta “La libertà non ha pulsanti di off”. Parigi ha introdotto proprio quest’anno l’ obbligo di conferma della maggior età sui siti per adulti tramite dati come la carta di credito o il documento d’identità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pornhub e altri siti porno interrompono i loro servizi in Francia: protesta contro la legge sulla verifica dell’età

