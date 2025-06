Ponteggio irregolare stop ai lavori in cantiere

Cantiere sotto i riflettori a Novate: i controlli della polizia locale hanno portato alla sospensione dei lavori per irregolarità nel ponteggio. Un’iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, fondamentale per tutelare non solo gli operai, ma anche la comunità. Un aspetto interessante? La sicurezza non è solo un obbligo, ma un valore aggiunto per ogni progetto edilizio!

Proseguono le attività della polizia locale di Novate, in questi giorni diversi gli interventi. Gli agenti del comando di via Repubblica hanno controllato dei cantieri edili e in uno di questi è emerso un problema relativo alla sicurezza. Questo ha comportato la sospensione dei lavori. Ora il cantiere dovrà essere rimediare al ponteggio non regolare, prima di riprendere i lavori. Grazie a dei controlli stradali sono poi stati rimossi due camioncini in stato di abbandono nella zona periferica della città. Uno di questi due mezzi era carico di macchinari da stampa e per questo sono scattate anche delle sanzioni per i temi legati ai rifiuti speciali Raee, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che devono essere smaltiti in modo corretto per evitare danni all'ambiente.

