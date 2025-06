Pontedera | Scelta del nuovo direttore sportivo e iscrizione alla Serie C

Il Pontedera si prepara a un'importante settimana: la scelta del nuovo direttore sportivo e i primi passi per l’iscrizione alla Serie C sono il fulcro delle sue ambizioni. Con la "fumata bianca" attesa imminente, i tifosi possono sperare in un futuro promettente. In un momento in cui la valorizzazione dei talenti è cruciale nel calcio italiano, quale direzione prenderà la squadra? La risposta potrebbe svelare molto sulle ambizioni della società!

Scelta del direttore sportivo e primi adempimenti per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Sono i due principali appuntamenti di questa settimana per il Pontedera. Direttore sportivo. L’ormai celebre "fumata bianca" per la scelta del sostituto di Moreno Zocchi dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Il parterre dei candidati sembra ormai ridotto a 4 nomi, tutti a colloquio nei giorni scorsi con la dirigenza granata. Il favorito pare essere Federico Bargagna, attuale responsabile del settore giovanile dell’Empoli e persona che conosce bene l’ambiente pontederese. Un altro è Pietro Tomei, già direttore sportivo del Pisa, altro nome vicinissimo al club granata e presenza fissa (o quasi) alle gara casalinghe del Pontedera già da qualche anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pontedera: Scelta del nuovo direttore sportivo e iscrizione alla Serie C

