Pontecagnano | 22enne in gravi condizioni dopo un incidente tra moto e bici

Un incidente stradale ha scosso Pontecagnano: una giovane di 22 anni è in gravi condizioni dopo uno scontro tra moto e bici. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nelle nostre città. Con l'aumento delle due ruote, è fondamentale riflettere su regole e comportamenti per prevenire tragedie simili. La vita di ognuno di noi dipende anche da scelte responsabili.

Momenti di grande tensione si sono vissuti poco dopo la mezzanotte in località Sant’Antonio, a Pontecagnano, dove una moto e una bicicletta si sono scontrate lungo via Picentia per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 22 anni, residente nella zona, che è finita violentemente sull’asfalto riportando gravi ferite. Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i sanitari del Vopi, che hanno stabilizzato la giovane e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale “ Ruggi d’Aragona ” di Salerno. Sulla dinamica dell’impatto e sull’individuazione delle eventuali responsabilità stanno ora indagando i Carabinieri. 🔗 Leggi su Zon.it