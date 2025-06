Ponte Felcino ispezione al ponte ferroviario | modifica alla circolazione

Attenzione viaggiatori e automobilisti! Venerdì 6 giugno, la Strada provinciale 174 di Ponte Felcino subirà un restringimento della carreggiata a causa di ispezioni sul ponte ferroviario della Linea Foligno-Terontola. Questo intervento non solo garantisce la sicurezza ferroviaria, ma si inserisce in un trend crescente di manutenzione delle infrastrutture italiane. Preparatevi a un viaggio leggermente rallentato, ma con l’assicurazione di percorrere strade sempre più sicure!

Nella giornata di venerdì 6 giugno lungo la Strada provinciale 174 di Ponte Felcino è previsto il restringimento della carreggiata stradale regolato da movieri per ispezioni al ponte della Linea Ferroviaria Foligno Terontola. A renderlo noto è il Servizio gestione viabilità della Provincia di.

