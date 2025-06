Ponte d’oro in spiaggia | Un bell’assaggio di estate Mucillagini? Niente paura

L'estate è alle porte e il ponte d'oro che si forma sulla spiaggia è un invito irresistibile a godere del sole e del mare! Non lasciarti spaventare dalle mucillagini: sono il segnale di un ecosistema marino che si risveglia. Mentre i bambini rincorrono palloni e gli adulti si godono la brezza, scopri come ogni estate porta con sé nuove emozioni e avventure. Preparati a vivere momenti indimenticabili!

Soffia una brezza allietante dal mare alla spiaggia. Sollevando appena il velo di sabbia mentre bambini giocano a pallone sulla battigia davanti a file di lettini già schierati in massa. Mentre decine di più coraggiosi s’immergono in mare nonostante quella stessa brezza piacevole per il bagno di sole sferza invece la pelle salata di chi l’acqua ce l’ha addosso. Ma è l’estate, bellezza. Ed è già qui. L’estate si è già presa la riviera, e viceversa, con un anticipo sul calendario gregoriano che ha fatto sorridere gli operatori del mare di Rimini per questo ponte del 2 giugno. Un weekend lungo in cui "tutta una serie di elementi favorevoli hanno fatto sì che potessimo assistere al primo vero assalto alla spiaggia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte d’oro in spiaggia: "Un bell’assaggio di estate. Mucillagini? Niente paura"

